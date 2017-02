Gemünden: Brückensperrung bislang ohne Probleme

Foto: Mainfähre Michael Maul

Die erste Arbeitswoche ist geschafft. Seit Samstag fährt die Fähre in Gemünden jetzt täglich über den Main, um die gesperrte Brücke zu ersetzen. Die erste Belastungsprobe war der Montag, an dem die Fähre 650 Autos über den Main brachte – ähnlich ging es die darauffolgenden Tage weiter. Dabei war die Fähre mit Problemen gestartet: Eis auf dem Main hatte den Betrieb des Schiffs um einige Tage nach hinten verschoben. Außerdem mussten in letzter Minute noch Arbeiten an den Fährrampen in den Ortsteilen Hofstetten und Langenprozelten beendet werden.Das Schiff mit dem Namen “Mittelrhein“ ist während des Abrisses und Neubaus der Brücke in den nächsten eineinhalb Jahre täglich bis 19 Uhr im Einsatz.

Erstellt: 10.02.17 - 06:32 Uhr



zurück zur Übersicht