Aschaffenburg: Erste Pläne zu Nationalpark werden vorgestellt

Wo könnte der geplante Nationalpark im Spessart entstehen? Eine erste Antwort auf diese Frage will Bayerns Umweltministerin Ulrike Scharf am Freitagvormittag in Aschaffenburg geben. Bei einem Treffen mit Bürgermeistern und Landräten will sie eine Karte vorlegen, die das mögliche Gebiet umreißt. Gleichzeitig wollen sowohl Befürworter als auch Gegner eines Nationalparks Spessart in der Aschaffenburger Innenstadt demonstrieren. Unter anderem planen die Gegner eine Sternfahrt mit rund 200 Traktoren.Der Freistaat Bayern will einen dritten Nationalpark einrichten. Als erklärter Favorit gilt der Spessart. Kritiker fürchten vor allem, dass ein Nationalpark die Forstwirtschaft bzw. Holznutzung massiv einschränken würde.

