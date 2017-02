Karlstadt: Stellungnahme zu Klinik-Plänen erhofft

Fotos: Funkhaus Würzburg

Spannung vor der Bürgerversammlung. Wenn in Karlstadt am Donnerstagabend über die bevorstehenden Pläne zum MSP-Klinikum informiert wird, wird auch Landrat Thomas Schiebel vor Ort sein. Die Gegner einer Zentralklinik hoffen dann auf eine Stellungnahme zu den Vorwürfen, die am Donnerstagmorgen laut wurden.In einem offenen Brief wird kritisiert, dass er bei seinem Vorgehen bezüglich der Zentralklinik wortbrüchig wurde: Im Kreistag habe er versprochen die Krankenhaus-Standorte Karlstadt und Marktheidenfeld solange weiter zu betreiben bis das Zentralklinikum in Lohr 2023 den Betrieb aufnimmt. Zum Jahreswechsel wurde allerdings bekannt, dass Notaufnahme und Chirurgie in Karlstadt bereits diesen April geschlossen werden.

Erstellt: 09.02.17 - 16:47 Uhr



