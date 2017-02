Birkenfeld: Zwei Verletzte nach Überschlag

Fotos: Funkhaus Würzburg

Auto überschlagen. Bei einem Autounfall zwischen Zellingen und Billingshausen sind am Donnerstag zwei Personen leicht verletzt worden. Ein Autofahrer geriet aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, krachte in ein entgegenkommendes Auto und überschlug sich. Die Fahrer beider Autos wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehren aus Zellingen, Billingshausen und Birkenfeld waren mit insgesamt 18 Mann vor Ort. Sie sperrten für etwa drei Stunden die Straße und richteten eine Umleitung ein.

Erstellt: 09.02.17 - 16:25 Uhr



