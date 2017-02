Fußball: Kickers empfangen Tabellennachbar Heidenheim

Wer kann oben dranbleiben? Im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim wollen die Würzburger Kickers am Samstag ihren ersten Rückrundensieg feiern. Mit einem Sieg könnten die Rothosen bis auf Platz 5 springen. Derzeit sind sie 8., einen Punkt und einen Platz hinter den Gästen aus Heidenheim.In den bisherigen zehn Heimspielen kassierten die Kickers nur sechs Gegentore. Das ist der zweitbeste Ligawert. In den letzten fünf Heimspielen blieben die Kickers auch ungeschlagen. Zum Rückrundenauftakt gab es ein 1:1 gegen Braunschweig.Heidenheim hingegen holte insgesamt in der Fremde erst zwei Siege. In den letzten fünf Auswärtspartien gelang ihnen nur ein Unentschieden bei vier Niederlagen. Im Jahr 2017 sind sie noch komplett ohne Punktgewinn.Im Hinspiel, Ende August 2016, holten die Würzburger Kickers ihren ersten Sieg nach 38 Jahren in der 2. Bundesliga. 2:1 hieß es am Ende. Die Treffer für die Rothosen erzielten Patrick Weihrauch und Rico Benatelli. Spielbeginn am Samstag ist um 13 Uhr. Offensivmann Nejmeddin Daghfous dürfte zurück in die Startaufstellung rücken, nachdem er zuletzt verletzt und krank gefehlt hatte.

