Würzburg: Über 1.000 Studenten verbringen Zeit im Ausland

Keine Karriere ohne Auslandsaufenthalt. Schätzungen der Universität Würzburg zufolge verbringen pro Jahr über 1.000 Studenten eine Zeit im Ausland. Wissenschaftliche Karrieren seien ohne Auslandsaufenthalt kaum mehr vorstellbar und gelten als wichtiges Einstellungskriterium in der Wirtschaft, so eine Sprecherin der Uni. Außerdem gehören die Studenten mit Auslandserfahrung zu den besten ihres Fachs. Daher gehört es zum Leitbild der Uni möglichst jedem Studenten einen Auslandsaufenthalt zu ermöglichen. Derzeit könne man auch jedem Interessierten einen Austauschplatz sowie ein Stipendium anbieten, so die Sprecherin.Gleichzeitig kommen auch immer mehr ausländische Studenten nach Würzburg. Im aktuellen Wintersemester waren 2629 Studenten aus dem Ausland an der Uni. Vor zehn Jahren waren das noch rund 1.000 weniger. Das Wintersemester endet am Freitag. Start ins Sommersemester 2017 ist Mitte April.

