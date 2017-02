Unterfranken: Gerolzhöfer im Seychellen-Urlaub verschollen

Foto: R_K_B_by_W. Broemme_pixelio.de

Vermisstensuche auf den Seychellen. Nach Informationen der “Seychelles News Agency“ wollte ein 58-Jähriger aus Gerolzhofen auf der zweitgrößten Insel der Seychellen, Praslin, eine lange Wanderung unternehmen. Er kam aber nie an und wurde deshalb Ende Januar von seiner Frau als vermisst gemeldet. Die Hintergründe des Verschwindens sind bislang völlig unklar. Er könnte einen Unfall gehabt oder sich auch verlaufen haben, so ein Sprecher der örtlichen Polizei. Rund 50 Personen waren bisher erfolglos auf der Suche nach dem Mann.Der 58-Jährige kam mit seiner Frau am 24. Januar auf den Seychellen an und wollte ursprünglich am 31. Januar wieder abreisen. Seit dem 28. Januar wird er vermisst.

Erstellt: 07.02.17 - 15:57 Uhr



