Lkr. Würzburg: Immobilienbörse für 52 Gemeinden

Foto: lichtkunst.73_pixelio.de

Wo findet man im Landkreis Würzburg einen freien Bauplatz? Eine Immobilienbörse soll dabei nun helfen. Das Landratsamt Würzburg hat auf seiner Homepage eine Unterseite eingerichtet, auf der Grundstücke und Gebäude in den 52 Landkreisgemeinden angezeigt werden. Oft würden neue Baugebiete ausgewiesen, gleichzeitig gebe es aber zahlreiche ungenutzte Flächen, so das Landratsamt. Das führe zu einer Zersiedlung der Gemeinden. Dem möchte man mit Hilfe der Immobilienbörse ein Stück weit entgegenwirken.In Zukunft können die Gemeinden freie Bauplätze und Häuser eigenständig in die Immobilienbörse eintragen. Ab der zweiten Jahreshälfte sollen auch leerstehende Mietobjekte erfasst werden.

www.landkreis-wuerzburg.de/Wirtschaft-Regionalmanagement/Immobilienb%C3%B6rse

Erstellt: 07.02.17 - 15:31 Uhr



