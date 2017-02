Unterfranken: Über Viertelmilliarde Euro für Straßen und Hochbau

Foto: Funkhaus Würzburg

Über eine Viertelmilliarde Euro hat der Freistaat Bayern im vergangenen Jahr für Straßen und Gebäude in Unterfranken ausgegeben. Mehr als 180 Millionen Euro flossen in Baumaßnahmen – der Großteil davon gingen an Uni und Uniklinik Würzburg, aber auch die neue Übungshalle der Feuerwehrschule in der Zellerau. In den Bau von Straßen und Brücken in Unterfranken investierte der Freistaat Bayern rund 80 Millionen Euro. Mit weiteren 25 Millionen wurden Kommunen unterstützt, die eigene Straßen saniert oder neu gebaut haben. Darunter fällt beispielsweise der Zeller Bock in Würzburg, der nach jahrelanger Sperrung im vergangenen Jahr wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Erstellt: 07.02.17 - 14:45 Uhr



zurück zur Übersicht