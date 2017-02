A3 / Abtswind: Anhängelast um fast 900 Prozent überschritten

Foto: Polizei

Ein ebenso eigenwilliges wie illegales Gefährt hat die Autobahnpolizei am Montag auf der A3 bei Abtswind gestoppt. Ein Bulgare schleppte mit seiner Sattelzugmaschine eine fast baugleiche, aber defekte Zugmaschine ab. Die allerdings war deutlich zu schwer: erlaubt wären 750 Kilo gewesen, tatsächlich hatte der Sattelzug aber mehr als sieben Tonnen, also das neunfache, am Haken. Die Folge: das Gespann wurde aus dem Verkehr gezogen. Der 43-jährige Bulgare am Steuer musste mehrere hundert Euro zahlen.

Erstellt: 07.02.17 - 11:33 Uhr



zurück zur Übersicht