Ochsenfurt: Hohe Auslastung für Christoph 18

Foto: Benedict Rottmann



Foto: ADAC Luftrettung gGmbH Foto: ADAC Luftrettung gGmbH

Durchschnittlich fünfmal am Tag hebt Christoph 18 aus Ochsenfurt zu einem Einsatz ab. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 1861 Einsätze für den Rettungshubschrauber des ADAC. Das sind etwa 130 Einsätze weniger als im Vorjahr. Das teilte der ADAC am Dienstag mit. Damit ist der Hubschrauber aus Ochsenfurt trotzdem noch der Hubschrauber des Verkehrsclubs, der vergangenes Jahr am sechsthäufigsten unterwegs war.Bei etwa der Hälfte der Einsätze geht es um internistische Notfälle, wenn also wegen Krankheit ein Versagen der inneren Organe droht. Der Rettungshubschrauber ist häufig das Verkehrsmittel, das einen Patienten am schnellsten ins Krankenhaus bringen kann.

Erstellt: 07.02.17 - 13:14 Uhr

Weitere Bilder zur Meldung (Anklicken zum Vergrößern)



(Anklicken zum Vergrößern)



zurück zur Übersicht