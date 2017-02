Kitzingen: Einbruch in Möbelgeschäft

Durch Glasscheibe in Möbelgeschäft eingebrochen. Am Montagabend ist in Kitzingen mit einer Akku-Flex ein Loch in die Glasscheibe eines Fensters geschnitten worden. Der oder die Täter gelangten so ins Geschäft, lösten dadurch aber den Alarm aus. Als die Polizei eintraf waren die Einbrecher schon verschwunden. Geklaut wurde nichts, am Möbelgeschäft entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro.Bereits am Wochenende haben Unbekannte zwei Maschinenhallen in Albertshofen aufgebrochen. Die Täter wollten anschließend eine Feldscheune auf dem Grundstück gewaltsam zu öffnen. Das misslang, so mussten die Unbekannten ohne Beute abziehen.

Erstellt: 07.02.17 - 12:07 Uhr



