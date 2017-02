Geiselwind: Erster Storch gesichtet

Foto: Kurt F. Dominik / pixelio.de

Der erste Storch hat sich in Geiselwind niedergelassen. Das Männchen ließ sich bereits letzten Donnerstag auf dem Nest der Pfarrkirche nieder, deutlich früher als sonst. Im letzten Jahr tauchten die Störche erst Ende Februar auf. Einige Wochen später konnten die Geiselwinder vier kleine Storchenbabys bewundern. Das Storchennest auf der Pfarrkirche in Geiselwind ist das einzige in ganz Mainfranken. Bereits seit sieben Jahren verbringt ein Storchenpaar hier den Sommer.

Erstellt: 07.02.17 - 11:25 Uhr



