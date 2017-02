Karlstadt: Achtjähriger Junge von Auto erfasst

Foto: Funkhaus Würzburg

Ein Junge ist in Karlstadt von einem Auto erfasst worden. Der Achtjährige war am Montagnachmittag in der Bodelschwinghstraße über einen Fußgängerüberweg gelaufen. Ein 65-jähriger Autofahrer übersah das Kind. Er rollte dem Jungen über den Fuß. Der Achtjährige kam mit Fußverletzungen ins Krankenhaus.

Erstellt: 07.02.17 - 10:43 Uhr



