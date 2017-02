Mainfranken: Teilweise doppelte Preise bei Obst und Gemüse

Foto: Stephanie Hofschlaeger / pixelio.de

Ernteausfälle treiben Preise nach oben. Die Mainfranken müssen derzeit teilweise deutlich tiefer für ihr Gemüse in die Tasche greifen. Auslöser sind wetterbedingte Ernteausfälle in Südeuropa. So berichtet ein Händler am Würzburger Marktplatz beispielsweise, dass er aktuell auf den Einkauf von Eisbergsalat verzichtet. Der Preis am Großmarkt sei zu hoch. Vielfach seien die Kunden über die teilweise doppelt so hohen Preise irritiert.Erst in zwei bis vier Wochen sei wohl mit sinkenden Preisen zu rechnen. Das ist aber auch vom Wetter in den Erntegebieten abhängig. Für die Zwischenzeit sollten Verbraucher beispielsweise auf regionale Produkte wie Kartoffeln zurückgreifen.

Erstellt: 07.02.17 - 08:16 Uhr



