Unterfranken: Mehr Überstunden bei der Polizei

Foto: Funkhaus Würzburg

Polizisten schieben immer mehr Überstunden. Im Schnitt hat jeder unterfränkische Polizist im letzten Jahr 38 Überstunden gemacht. 2012 war es noch fast ein Drittel weniger, beklagt die Polizeigewerkschaft DPOLG in Unterfranken.Die Gründe dafür sind vielfältig. Durch den Aufstieg der Würzburger Kickers in die 2. Liga werden mehr Beamte pro Heimspiel benötigt. Auch bei Volksfesten ist der Einsatzaufwand deutlich gestiegen. Brauchte man früher zu Absicherung eines Festes lediglich eine Streife, seien es heute drei, vier oder sogar ganze Einsatzzüge. Verschärfend käme hinzu, dass einzelnen Dienststellen bis zu 25 Prozent Personal fehle, so Hubert Froesch, Vorsitzender der DPOLG in Unterfranken.Die bayerische Staatsregierung wirke dem aber mit zusätzlichen Stellen entgegen. Allerdings müssen die neuen Polizisten erst noch ausgebildet werden. Die Ausbildung dauert drei Jahre.

Erstellt: 07.02.17 - 07:54 Uhr



