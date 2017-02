Würzburg: 15 Autos beschädigt

Foto: Funkhaus Würzburg

15 Autos in der Würzburger Sanderau beschädigt. Ein Unbekannter hat am Wochenende in der Königsberger und Breslauer Straße mehrere Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Gesamtschaden steht bislang noch nicht fest, dürfte aber einige tausend Euro betragen.Ein Autofahrer bemerkte die Kratzer an seinem Wagen am Sonntagvormittag. Anschließend entdeckte er noch weitere beschädigte Fahrzeuge in der Nähe. Die Polizei bittet sowohl betroffene Autofahrer als auch Zeugen, sich zu melden.

Erstellt: 06.02.17 - 17:39 Uhr



