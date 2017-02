Würzburg: Jugendliche Ladendiebin mit falschem Namen

Jugendliche Ladendiebin in der Würzburger Innenstadt. Am Freitagnachmittag wurde eine 16-Jährige Schülerin aus Würzburg in einem Geschäft beim Ladendiebstahl beobachtet. Sie war mit mehreren Kleidungsstücken in der Umkleide verschwunden und kam ohne diese wieder heraus. Die Polizei fand bei ihr gestohlene Waren von insgesamt acht Geschäften aus Würzburg und Nürnberg mit einem Gesamtwert von über 500 Euro.Als es um die Personalien der 16-Jährigen ging war diese recht erfinderisch. Sie gab zunächst den Namen einer Freundin als ihren eigenen an. Als der Vater der Freundin auf der Dienststelle erschien, flog der Schwindel auf. Letztendlich konnte sie ihrer richtigen Mutter übergeben werden. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen falscher Namensangabe, falscher Verdächtigung und Ladendiebstahl.

