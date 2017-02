Schweinfurt: Mit Softairwaffe am Roßmarkt rumgeballert

Foto: Funkhaus Würzburg

Mit Plastikkugeln auf Leute geschossen. Ein 15-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag in Schweinfurt am Roßmarkt mit einer Softairwaffe auf Passanten geschossen. Der Jugendliche aus dem Kitzinger Raum wurde vorläufig festgenommen und die Waffe beschlagnahmt. Seine Mutter musste ihn von der Polizeiwache abholen. Bevor der 15-Jährige gehen durfte wurden er und seine Mutter mit Nachdruck Verwarnt.

Erstellt: 03.02.17 - 16:27 Uhr



