Wertheim: Rollerfahrer schwer verletzt

Rollerfahrer übersehen. Am Donnerstagnachmittag ist ein 17-Jähriger in Wertheim bei einem Unfall schwer verletzt worden. Eine 58-Jährige hatte ihn bei abbiegen offenbar übersehen. Der junge Mann konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und wurde durch den Aufprall in eine Böschung geschleudert. Dabei wurde der 17-Jährige schwer verletzt.

Erstellt: 03.02.17 - 14:58 Uhr



