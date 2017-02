Würzburg: Stadt möchte Integration voranbringen

Foto: Funkhaus Würzburg

Wie kann Integration in Würzburg gestaltet werden? Am Samstag ab 10 Uhr treffen sich dazu im Rathaus Vertreter der Stadt, der Kommunalpolitik und weitere Verbände. Sie wollen Erfahrungen austauschen und ein Konzept erstellen. Dadurch sollen in Zukunft Flüchtlinge, Neubürger und Studenten besser in das Stadtleben integriert werden.

Erstellt: 04.02.17 - 08:48 Uhr



