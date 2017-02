Handball: Verfolgerduell für die Rimparer Wölfe

Foto: DJK Rimpar Wölfe GmbH

Erstes Spiel nach der Winterpause für die Rimparer Wölfe. Am Samstagabend geht es im direkten Verfolgerduell gegen den VfL Bad Schwartau. Die Wölfe stehen auf Platz 4, die Gäste direkt dahinter auf Platz 5. Die Rimparer wollen in der s.Oliver Arena ihre gute Heimbilanz weiter ausbauen. Mit sieben Siegen aus neun Heimspielen sind sie die zweitbeste Heimmannschaft der Liga. Mit Bad Schwartau kommt aber die viertbeste Auswärtsmannschaft nach Würzburg. Die Gäste aus dem Norden haben zusätzlich die beste Defensive in der 2. Liga.Die Rimparer blieben in den letzten drei Spielen vor der Winterpause ungeschlagen. Spielbeginn in der s.Oliver Arena ist am Samstag um 20 Uhr.

Erstellt: 04.02.17 - 08:02 Uhr



zurück zur Übersicht