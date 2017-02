Gochsheim: Tresor mit Bagger geknackt

Bagger wird zum Einbruchswerkzeug. In der Nacht auf Donnerstag ist in Gochsheim in eine Baufirma eingebrochen worden. Dabei haben die unbekannten Täter einen Tresor mit einem Bagger der Baufirma aufgebrochen.In den Maschendrahtzaun rund um das Gelände schnitten die Einbrecher ein Loch um auf das Gelände zu gelangen. Danach öffneten sie gewaltsamt ein Rolltor. In dem Gebäude der Firma fanden die Täter einen 500 Kilo schweren Tresor und schafften ihn ins Freie. Danach brachen sie den Panzerschrank mithilfe eines Baggers der Firma auf. Die Unbekannten erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 2.000 Euro. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise zu dem Fall.

