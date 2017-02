Arnstein: Trauergottesdienst für verstorbene Jugendliche

Foto: Funkhaus Würzburg

Trauer in Arnstein. Am Sonntag wird in dem Ort im Landkreis Main-Spessart ein weiterer ökumenischer Trauergottesdienst für die sechs verstorbenen Jugendlichen stattfinden. Die Jugendlichen waren vergangenes Wochenende tot aufgefunden worden. Sie hatten ein Aggregat in einer geschlossenen Hütte laufen lassen und waren so an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben.Der ökumenische Trauergottesdienst in der Wallfahrtskirche Maria Sondheim beginnt am Sonntagnachmittag um 17 Uhr.

Erstellt: 04.02.17 - 16:20 Uhr



