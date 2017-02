Lkr. Main-Spessart: Neue Fälle von Vogelgrippe

Foto: R_K_B_by_dagmar zechel_pixelio.de

Verdacht bestätigt. Im Landkreis Main-Spessart sind insgesamt sieben Schwäne mit Vogelgrippe infiziert. Das Landratsamt hat das am Freitagmittag offiziell bestätigt. Am Donnerstag wurde bekannt, dass im Raum Gemünden der erste tote Schwan gefunden wurde, der mit dem Vogelgrippe-Virus infiziert war. Sechs weitere Schwäne wurden im gleichen Gebiet entdeckt und wurden nun untersucht. Von einer Gefährdung für den Menschen geht das Landratsamt Main-Spessart nicht aus.Derzeit gebe es keine Anzeichen, dass weitere Tiere infiziert seien, so das Landratsamt weiter. Geflügel muss bereits seit Wochen ausschließlich im Stall gehalten werden. Außerdem sind Geflügelausstellungen und Märkte zurzeit verboten.

Erstellt: 03.02.17 - 11:58 Uhr



zurück zur Übersicht