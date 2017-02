Gemünden: Fährverkehr ab Samstag

Fähre in Gemünden bleibt noch stehen. Für die 18-monatige Brückensperrung sollte eigentlich eine Fähre die Verbindung zwischen den Stadtteilen Hofstetten und Langenprozelten herstellen. Weil allerdings noch zu viel Eis auf dem Main treibt, kann die Fähre noch nicht fahren. Laut der Stadt Gemünden soll sie ab Samstag zum Einsatz kommen. Dann pendelt die Fähre täglich bis 19 Uhr auf dem Main hin und her und bringt Autos und Fußgänger kostenlos über den Main.Die Mainbrücke ist baufällig und muss komplett erneuert werden. Am Freitag ist offizieller Spatenstich zum Abriss und anschließendem Neubau der Mainbrücke in Gemünden. Die Baumaßname wird rund 26 Millionen Euro kosten.

