Kitzingen: Neuer Kindergarten und Friedhofsanierung

Foto: Funkhaus Würzburg

Friedhof und Kindergarten. Das sind die beiden Themen, die am Donnerstagabend im Kitzinger Stadtrat thematisiert wurden. Einerseits wurde beschlossen, dass mehr Kindergarten- und Krippenplätze geschaffen werden. In der Stadt fehlen nach Berechnungen nämlich etwa 120 Plätze. Den größten Teil soll ein neuer Kindergarten auf den Marshall-Heights abdecken. Die Eröffnung im Herbst 2018 wäre ein weiterer Schritt, um die ehemalige US-Siedlung wohnlicher zu machen. Der restliche Bedarf soll durch die Erweiterung der Kindergärten in der Weststadt und der Siedlung gedeckt werden.Außerdem beschloss der Stadtrat, dass die Vorbereitungen zur Sanierung des Friedhofsgebäudes begonnen werden. Das Gebäude ist über 60 Jahre alt und an allen Ecken und Enden marode und veraltet. Eine Sanierung wird wohl 1,25 Millionen Euro kosten.

Erstellt: 03.02.17 - 07:06 Uhr



