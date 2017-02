Würzburg: Stadt soll nicht “Kulturhauptstadt Europas“ werden

Foto: Funkhaus Würzburg

Würzburg möchte doch nicht “Kulturhauptstadt Europas 2025“ werden. Diese Empfehlung hat der Kultur- und Schulausschuss am Donnerstag gegeben. Hauptgrund ist, dass sich auch die Stadt Nürnberg dafür bewerben möchte. Zwei Bewerbungen aus der gleichen Region seien nicht erfolgsversprechend, heißt es aus dem Rathaus. Außerdem fällt in den Bewerbungszeitraum auch die Landesgartenschau. Hier hätte man bereits genug zu tun. Endgültig darüber abstimmen wird der Stadtrat in zwei Wochen.Der Titel Kulturhauptstadt Europas wird seit 1985 jährlich von der Europäischen Union vergeben. In den jeweiligen Städten werden Kulturgüter und Schätze aus der Region präsentiert. So profitieren sie auch von zahlreichen Besuchern aus ganz Europa.

Erstellt: 03.02.17 - 06:15 Uhr



