Fußball: Kickers zu Gast am Lauterer Betzenberg

Foto: Würzburger Kickers



Sebastian Ernst (Neuzugang Kickers); Foto: Würzburger Kickers Sebastian Ernst (Neuzugang Kickers); Foto: Würzburger Kickers

Es ist das Duell der besten Abwehrreihen der Liga. Am Freitagabend sind die Würzburger Kickers zu Gast beim Traditionsverein 1. FC Kaiserslautern. Beide Teams haben in der bisherigen Saison erst jeweils 16 Gegentore kassiert: Das ist Ligaspitze. Während die Kickers aber mit 28 Punkten auf Platz sieben stehen, holte Kaiserslautern nur 19 Punkte und steht somit auf Platz 14.Die Würzburger sind seit Ende Oktober in der Liga ungeschlagen. Am vergangenen Wochenende kassierten sie gegen den bisherigen Spitzenreiter Eintracht Braunschweig den 1:1-Ausgleich erst in der Nachspielzeit.Kaiserslautern war am vergangenen Montag zu Gast beim neuen Tabellenführer Hannover 96. Dort verloren die Jungs vom Betzenberg unglücklich mit 0:1. Trotz des schlechten Tabellenplatzes, ist Kaiserslautern besonders heimstark. Seit sechs Spielen sind sie vor heimischem Publikum ungeschlagen und kassierten bislang erst 5 Gegentore.Kickers-Trainer Bernd Hollerbach kann am Freitag ab 18:30 Uhr auf alle Mann zurückgreifen. Möglicherweise feiert Neuzugang Sebastian Ernst sein Debüt. Spielbeginn ist um 18:30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. Das Hinspiel endete 1:1.

Erstellt: 03.02.17 - 06:00 Uhr



