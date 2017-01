Arnstein: Jugendliche starben an Kohlenmonoxid-Vergiftung

Die sechs Jugendlichen in Arnstein sind an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Zu diesem Ergebnis kommt die rechtsmedizinische Untersuchung der Toten, die die Ermittler soeben veröffentlicht haben. Was genau die Vergiftung ausgelöst hat, steht weiter nicht fest. Als eine Möglichkeit gilt weiter ein Defekt an einem Holzofen. Er hatte die Gartenhütte beheizt, in dem die sechs Jugendlichen im Alter von 18 und 19 Jahren am Sonntag entdeckt worden waren.

