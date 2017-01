Lkr Main-Spessart: Fehlalarme wegen Reisigfeuern

Rauch am Horizont. Zwischen Karbach und Marktheidenfeld werden momentan mehrere Reisigfeuer abgebrannt. Grund sind Landschaftspflegemaßnahmen des Landratsamts Main-Spessart. Das Problem dabei ist allerdings, dass deswegen viele Anwohner die Feuerwehr alarmieren, die dann im Zweifelsfall auch ausrückt. Insgesamt gab es so bereits fünf Fehlalarmierungen.Voraussichtlich werden bis Ende Februar immer wieder solche Reisigfeuer brennen. Vor einer Alarmierung sollten sich die Bürger also vergewissern, ob es sich wirklich um ein unkontrolliertes Feuer handelt. Sollte ein unbewachtes Feuer gesehen werden, ist sofort die 112 zu wählen.

Erstellt: 31.01.17 - 16:16 Uhr



