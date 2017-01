Gemünden: Eisschollen verhindern Fähren-Einsatz

Foto: Bioscop / pixelio.de

Der Einsatz einer Main-Fähre in Gemünden liegt im wahrsten Sinne des Wortes auf Eis – zumindest in den nächsten Tagen. Wenn ab Mittwoch die Mainbrücke in Gemünden gesperrt ist, hätte eigentlich eine Fähre die Verbindung über den Main herstellen sollen. Durch umhertreibendes Eis auf dem Main kann die Fähre jetzt aber noch nicht fahren. Damit müssen die Autofahrer die Umleitungen über Karlstadt oder Lohr in Kauf nehmen, um den Main zu überqueren.Für Fußgänger und Schüler wird es deshalb einen Busnotfahrplan geben, der in den Schulen verteilt wird, aber auch auf der Seite der Stadt Gemünden nachzulesen ist. Teilweise sollen Schüler sogar mit Taxis chauffiert werden. Auch die Rettungsleitstelle ist über die Situation informiert und hat sich darauf vorbereitet: Bei einem Notfall könnten die Retter aus Karlstadt oder Lohr rechtzeitig vor Ort sein.Die Mainbrücke in Gemünden wird ab Mittwoch gesperrt, weil sie abgerissen und neu gebaut wird. In den kommenden 18 Monaten der Bauzeit führt deshalb eine Fähre über den Main.

Erstellt: 31.01.17 - 15:28 Uhr



