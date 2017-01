Triefenstein: Festeingebaute Navis herausgerissen

Foto: Georg Sander / pixelio.de

Armaturenbrett halb herausgerissen. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag in Triefenstein festeingebaute Navis aus zwei BMWs gestohlen. Die Diebe schlugen die Seitenscheiben ein und rissen die halben Armaturenbretter heraus, um an die Navigationsgeräte zu gelangen. Die Geräte haben einen Wert von rund 8.000 Euro. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen auf die Täter. In den letzten Monaten häufen sich in der Region die Einbrüche in Autos der Marke BMW, bei denen festeingebaute Navis herausgerissen wurden.

Erstellt: 31.01.17 - 14:39 Uhr



