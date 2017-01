Würzburg: Fahrscheinkontrolle eskaliert

Ein verlorener Zahn, Platzwunde an der Lippe und Kopfschmerzen waren Folgen einer Fahrscheinkontrolle. Am Montagnachmittag hat ein 26-jähriger Syrer in Würzburg einem Zugbegleiter mehrmals ins Gesicht geschlagen. Der junge Mann hatte im Zug von Nürnberg nach Würzburg keinen passenden Fahrschein. Kurz vor Würzburg eskalierte die Situation und der Syrer schlug auf den Bahnmitarbeiter ein. Anschließend flüchtete der 26-Jährige in den Hauptbahnhof.Durch Zeugenhinweise konnte die Bundespolizei den Mann noch am Hauptbahnhof stellen. Der wehrte sich vehement und musste deswegen zu Boden gebracht und gefesselt werden. Den 26-jährigen Syrer erwartet nun eine Strafanzeige, unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

