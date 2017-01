Unterpleichfeld: Wohnungseinbrecher gefasst

Foto: Christoph Droste / pixelio.de

Direkt nach Einbruch festgenommen. In Unterpleichfeld konnten am Freitagabend zwei Serieneinbrecher festgenommen werden. Ein Anwohner hatte ein verdächtiges Fahrzeug in einer Wohnsiedlung bemerkt und die Polizei gerufen. Mehrere Beamte beobachteten das Auto und stoppten es am Ortsausgang von Unterpleichfeld. Bei einer Kontrolle der beiden 24 und 25-Jährigen Insassen aus Litauen und dem Auto wurde in einem Geheimfach Diebesgut gefunden. Das konnte einem Einbruch in der Wohnsiedlung in Unterpleichfeld zugeordnet werden.Außerdem konnten zwei weitere Einbrüche in Waldbrunn und Riedbach mit den beiden Litauern in Verbindung gebracht werden. In allen drei Fällen hatten die Täter die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen, um sich Zutritt zu verschaffen. Insgesamt erbeuteten die Diebe unter anderem Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Der Augenzeuge soll noch eine weitere Person gesehen haben, die sich jedoch nicht im Auto befand. Die Polizei sucht jetzt nach weiteren Zeugen der Einbrüche und Hinweise auf den weiteren Tatverdächtigen.

Erstellt: 31.01.17 - 14:13 Uhr



