Kist: Angefahren und lebensgefährlich verletzt

Schwerer Verkehrsunfall bei Kist. Am frühen Dienstagmorgen wollte ein 59-jähriger Mann vom Pendlerparkplatz an der Autobahnanschlussstelle die B27 zu Fuß überqueren. Dabei wurde er von einem Auto erfasst und auf die Straße geschleudert. Der Mann wurde noch an der Einsatzstelle von Rettungskräften und einem Notarzt reanimiert und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.Auf der B27 und im Bereich der Autobahnanschlussstelle kam es während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen.

Erstellt: 31.01.17 - 11:38 Uhr



