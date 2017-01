Arnstein: Trauerstunde in der Stadtkirche

Symbolfoto: mephys / pixelio.de

Große Anteilnahme in Arnstein. Rund 500 Menschen haben am Montagabend an der Trauerstunde in der Stadtkirche St. Nikolaus teilgenommen. Gedacht wurde den in der Nacht auf Sonntag in einem Gartenhaus verstorbenen sechs Jugendlichen. Es sei eine schlichte Feier gewesen, so Simon Mayer stellvertretender Dekan im Bistum Würzburg. Es seien unter anderem Kerzen angezündet, Blumen und Steine niedergelegt worden. Im Anschluss gab es eine Versammlung in der Aula der Arnsteiner Grundschule. Dort waren auch Seelsorger anwesend, um die Trauernden zu unterstützen.

Erstellt: 31.01.17 - 05:30 Uhr



