Fußball: Kickers holen Offensiv-Mann aus Magdeburg

Foto: FWK

Kurz vor Ende der Transferphase haben die Würzburger Kickers noch einmal zugeschlagen. Von Drittligist Magdeburg wechselt der 21-jährige Offensivspieler Sebastian Ernst an den Dallenberg. Bernd Hollerbach zeigt sich von dem Neuzugang begeistert: er verfüge über eine gute Ausbildung und sei in der Offensive quasi überall einsetzbar.Im Gegenzug haben die Kickers mit sofortiger Wirkung den Vertrag mit Richard Weil aufgelöst. Er wird sich Magdeburg anschließen. Weil war im Sommer 2015 nach Würzburg gewechselt und war fester Bestandteil der Aufstiegsmannschaft in die zweite Liga.Noch bis morgen Abend, 18 Uhr, dauert die Winter-Tranferphase. Danach können erst nach der Saison wieder neue Spieler verpflichtet werden.

Erstellt: 30.01.17 - 18:07 Uhr



