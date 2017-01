Unterfranken: Endspurt auf dem Weg zum Internetausbau

Der Internetausbau in Unterfranken scheint tatsächlich zu laufen. Rund 96% der Gemeinden in der Region wurden bereits in das Ausbauprogramm des bayerischen Entwicklungsministeriums aufgenommen. Für die verbliebenen Gemeinden stehen jetzt noch 134,11 Millionen Euro zur Verfügung. Die werden allerdings auch dringend benötigt, denn laut der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) haben mittlerweile erst drei von vier Gemeinden in Unterfranken tatsächlich schon eine schnelle Internetanbindung.Ein Jahr lang hat das Ministerium für Landesentwicklung jetzt noch Zeit sein selbsterklärtes Ziel zu erreichen: Denn bis Ende 2017 soll jede Gemeinde einen schnellen Internetanschluss haben.

