Mainfranken: Blitzeis hat Region im Griff

Foto: uschi dreiucker_pixelio.de

Glatteis bringt Chaos nach Mainfranken. Gegen halb acht hat es in der Region zu Regnen angefangen und sofort bildete sich Blitzeis auf den Straßen. Die Folgen waren vielfältig: Autos konnten nicht mehr bremsen, Fußgänger mussten sich an Mauern festhalten, um nicht hinzufallen. Bis 10 Uhr wurden alleine im Stadtgebiet Würzburg 84 Rettungsdiensteinsätze gezählt. Das waren mehr als doppelt so viele wie an einem normalen Montagmorgen. Viele Menschen fielen hin und verletzten sich dabei an Hand, Arm oder Steißbein. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer waren im Einsatz. Die Fahrzeuge fuhren direkt von einem zum nächsten Einsatz.Auch auf den Straßen kam es zu deutlich mehr Unfällen als normal. In den meisten der 120 Verkehrsunfälle kam es aber nur zu Blechschäden. Auf der A3 bei Helmstadt krachten insgesamt zwölf Autos ineinander. Die Autobahn war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Auch an der Y-Spange oder an der Hettstadter Steige ging einige Stunden lang gar nichts.Der gesamte Omnibus im Stadtgebiet von Lohr und Würzburg kam zum Erliegen. Die Busfahrer mussten an den Haltestellen auf den Streudienst warten, um ihre Fahrt fortsetzen zu können. So kamen am Morgen auch viele Schüler und Berufstätigte zu spät. Gegen 11 Uhr lief der gesamte Omnibusverkehr dann wieder einigermaßen reibungslos.Auch Polizei, Rettungs- und Streudienste hatten am Morgen mit dem Glatteis zu kämpfen. So gab es beispielsweise einen Unfall mit einem Räumfahrzeug, das nicht bremsen konnte und auf ein Auto auffuhr.

Erstellt: 30.01.17 - 16:41 Uhr



zurück zur Übersicht