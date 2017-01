Unterfranken: Bund Naturschutz sieht viel Raum für Verbesserungen

In Stadt und Landkreis Würzburg gibt es einiges an Nachholbedarf im Naturschutz. Darauf hat der Bund Naturschutz im Rahmen seiner Jahresauftaktpressekonferenz hingewiesen. Vor allem der Umweltskandal bei Aub ist weiterhin ein großes Thema. Dort wurde vergangenes Jahr bekannt, dass etwa 20.000 Tonnen Altasphalt illegal abgelagert wurde. Da die Behörden personell unterbesetzt seien, fordert der BN mehr Personal, um so die Überwachungen vor Ort besser durchführen zu können. Außerdem müsse das Material umgehend und fachgerecht entsorgt werden.Zusätzlich bemängelt der BN, dass in vielen Gemeinden zu viele neue Baugebiete ausgewiesen werden. So werden bestes Ackerland und wertvolle Lebensräume geopfert. Auch in Würzburg selbst gebe es zu wenige Bäume und Grünflächen. Nur so könne die Feinstaub- und Stockoxidbelastungen reduziert werden.

Erstellt: 30.01.17 - 15:29 Uhr



