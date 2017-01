Würzburg: Männer wegen versuchten Totschlags angeklagt

Foto: Gerhard Frassa - pixelio.de

Versuchter Totschlag – so lautet die Anklage für zwei Männer vor dem Landgericht Würzburg am Dienstag. Die beiden 24 und 25 Jahre alten Brüder sollen im August 2014 in einem Schnell-Restaurant in Kitzingen auf ihr Opfer getroffen sein. Als der Mann aufstehen wollte, soll der Jüngere ihn dermaßen heftig zurück gestoßen haben, dass er mit dem Kopf hart gegen die Wand knallte. Laut Anklage nahm der 24-Jährige eine Flasche und zog sie dem Opfer über den Kopf. Danach sollen beide Brüder auf den wehrlosen Mann eingeschlagen haben. Dieser erlitt schwerste Kopfverletzungen, so dass er zeitweise in ein künstliches Koma versetzt werden musste. Bis heute leidet er noch unter Sprechproblemen, auch ist die Beweglichkeit seines Armes stark eingeschränkt. Die beiden Angeklagten sitzen in Haft.

Erstellt: 31.01.17 - 06:00 Uhr



