Unterfranken: Regierung fördert Wohnungsbau mit 47 Millionen Euro

Foto: Funkhaus Würzburg

In Unterfranken soll es mehr und besseren Wohnraum geben. Aus diesem Grund hat die Regierung von Unterfranken im letzten Jahr rund 47 Millionen Euro an Fördergeldern gezahlt. Vor allem in der Studentenstadt Würzburg ist günstiger Wohnraum seit Jahren knapp.Der Löwenanteil der Förderung ging mit rund 20 Millionen Euro in den Neubau von bezahlbaren Mietwohnungen. Über 160 Stück sind so neu entstanden.Weitere 14 Millionen Euro gingen als Fördergelder in die Modernisierung von über 170 Mietswohnungen. Hier geht es einerseits um die Barrierefreiheit, aber auch um energetische Sanierungen.Auch im laufenden Jahr will die Regierung von Unterfranken den Neubau und die Sanierung von Mietwohnungen kräftig fördern.

Erstellt: 26.01.17 - 18:07 Uhr



