Würzburg: Große Nachfrage nach Dauerkarten für 29. Africa Festival

Foto: Steffen Bugs / pixelio.de

Großes Interesse am Africa Festival. Bereits drei Viertel der Dauerkarten für die Würzburger Musik- und Kulturveranstaltung an der Talavera sind schon verkauft. Senegal und die kapverdischen Inseln werden in diesem Jahr die beiden Schwerpunktländer sein. Insgesamt werden 23 Musikgruppen auf dem Festival spielen. Darunter auch Dellé, ein Sänger der Berliner Band “Seeed“. Neu wird in diesem Jahr eine Bühne unter der Brücke der Deutschen Einheit sein. Dort wird traditionelle Musik aus Westafrika gespielt.Das Africa Festival findet in diesem Jahr vom 25. bis zum 28. Mai statt. Noch bis Dienstag können Dauerkarten zum ermäßigten Preis erworben werden. Der Vorverkauf läuft bereits seit Mitte November.

Erstellt: 26.01.17 - 17:48 Uhr



