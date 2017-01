Würzburg: langjährige Haftstrafen im Mordprozess Wiesentheid

Foto: Funkhaus Würzburg

Die Bluttat von Wiesentheid war ein versuchter Mord. Das hat am Donnerstagnachmittag das Würzburger Landgericht geurteilt. Der 20-jährige Täter muss deshalb – trotz Jugendstrafrecht – für elf Jahre ins Gefängnis.Der Mitangeklagte wurde wegen Mittäterschaft zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er in die Mordpläne seines Freundes eingeweiht war und durch das Locken an den Tatort auch eine Mitschuld an der Tat hatte.Zusätzlich müssen die beiden 300.000 Euro Schmerzensgeld und eine zusätzlichen monatlichen Rente von 300 Euro an das 22-jährige Opfer zahlen. Die junge Frau sitzt querschnittsgelähmt im Rollstuhl, seitdem ihr Ex-Freund im Wiesentheider-Schlosspark dreimal mit einem Messer auf sie eingestochen hatte.Die Verteidigung hat bereits mitgeteilt gegen das Urteil in Revision zu gehen.

Erstellt: 26.01.17 - 15:54 Uhr



zurück zur Übersicht