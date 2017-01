Würzburg: Einbrecher bedienen sich an Posthallen-Bar

Foto: Siegfried Fries / pixelio.de

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch die Bar der Würzburger Posthalle geplündert. Zunächst waren sie daran gescheitert, Tresore in einem Büro zu knacken. Auf der Suche nach andere Beute ließen sie dann 20 Flaschen hochprozentigen Alkohol sowie zwei Paletten Energy-Drinks mitgehen von der Bar mitgehen. Diese Beute wurde vermutlich durch einen Ausgang in die Bismarckstraße gebracht und dort in ein Auto verladen.Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, als Tatzeitpunkt gilt der Zeitraum zwischen 1 Uhr 30 und 4 Uhr 45 am Mittwochmorgen.

Erstellt: 26.01.17 - 16:04 Uhr



