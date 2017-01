Bad Mergentheim / Wertheim: Anrufe von falschen Polizeibeamten

Foto: Funkhaus Würzburg

Anrufe von falschen Polizisten. Betrüger haben am Mittwoch insgesamt sechs Mal bei Bürgern in Bad Mergentheim und Wertheim angerufen und sich als Polizisten ausgegeben. Sie versuchten die Anwohner zu verunsichern, indem sie behaupteten, kriminelle Banden wären in der Gegend unterwegs. Dabei fragten sie die Opfer unter anderem zu Wertgegenständen, Bargeld und Bankverbindungen aus. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und mahnt zum Misstrauen gegenüber Personen die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. Es sollten keine Details preisgegeben werden.

Erstellt: 26.01.17 - 15:06 Uhr



