Randersacker: Bürgermeister-Rücktritt einstimmig angenommen

Foto: Funkhaus Würzburg

Randersacker muss im Frühjahr einen neuen Bürgermeister wählen. Der Gemeinderat hat am Mittwochabend das Rücktrittsgesuch von Dietmar Vogel angenommen. Er war seit Mitte 2015 von seinem Amt suspendiert, weil er sich widerrechlich Urlaubstage im Gegenwert von 25.000 Euro ausbezahlen ließ. Per Strafbefehl war er zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe wegen Untreue verurteilt worden. Vermutlich im Mai dürfte es in Randersacker zur Neuwahl kommen.Gleichzeitig wurde im Gemeinderat auch erneut Kritik an Vogels Verhalten laut. Der Gemeinderat hatte ihn in der Vergangenheit schon zum Rücktritt aufgefordert, auch nach seiner rechtskräftigen Verurteilung hatten viele gehofft, dass Vogel sein Amt niedergelegen würde. Dieser Schritt sei aber erst jetzt erfolgt, wo er zum 1. Februar einen neuen Job in der evangelischen Kirchenverwaltung gefunden habe.

Erstellt: 26.01.17 - 13:41 Uhr



zurück zur Übersicht