Würzburg: Ausweitung der Videoüberwachung beschlossen

Foto: Funkhaus Würzburg

In Würzburg könnte es bald mehr Videoüberwachung geben. Der Stadtrat hat am Donnerstag einem entsprechenden Antrag der CSU zur grundsätzlichen Ausweitung der Videoüberwachung in der Innenstadt zugestimmt. Mehr Kameras sollen eine abschreckende Wirkung haben, außerdem sollen so Verbrechen besser aufgeklärt werden. Wie genau die Videoüberwachung aussehen soll muss noch besprochen werden. Dazu möchte sich die Stadt sowohl mit der Polizei, als auch mit anderen Bayerischen Städten beraten.Zusätzlich stimmte der Stadtrat einer grundsätzlichen Erweiterung des Uni-Geländes in den ehemaligen Leighton-Barracks zu. Auf dem Gelände befinden sich Gebäude, die noch genutzt werden können. So soll die Uni sich in Zukunft besser vernetzen und die Kapazitäten ausbauen, um so den Standort Würzburg zu stärken.Außerdem wurde bekannt gegeben, dass sich vorerst in der Faulenbergkaserne, an der Nürnberger Straße, nichts tun wird. Bereits seit 2010 werden das Areal und die Gebäude auf Altlasten und Schadstoffe untersucht. Die Ergebnisse stehen im Moment noch nicht fest.

Erstellt: 26.01.17 - 17:10 Uhr



