Charivari-Rabatthelden schlagen Squash-Profi

“Mein lieber Sportsfreund“ – das war das Motto bei der ersten Charivari Rabattheldenaktion des Jahres. Die Muntermacher in Doopel-D schlugen Squash-Profi Simon Rösner beim InteractiveSquash in München. Der Gewinn: Die Lieblingsbrötchen von Muntermacher Daniel Pesch, den “Sportsfreund“ aus der Rösner Backstube, gibt es demnächst an verschiedenen Tagen zwei Stück zum Preis von einem und das über mehrere Wochen!

Erstellt: 26.01.17 - 13:11 Uhr

